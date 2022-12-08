Контакты Jet-Ceramic
+7 (495) 787-91-91
info@jet-ceramic.ru
Наш адрес
г.Москва, ул. Стромынка д.4 к.1
+7 (495) 787-91-91
info@jet-ceramic.ru
Наш адрес
г.Москва, ул. Стромынка д.4 к.1
+7 (495) 787-91-91
info@jet-ceramic.ru
Наш адрес
г.Москва, ул. Стромынка д.4 к.1
Керамогранит и керамическая плитка идеальный материал для облицовочных работ, используется как для внешней отделки фасадов жилых и коммерческих зданий, так и для внутренних работ.
Компания Jet-Ceramic имеет большой опыт в подборке и керамогранита под проект, его резку и поставку.
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Керамогранит используется для отделки помещений внутри и снаружи. Идеальное покрытие с высокой степенью прочности имеет однородную структуру, за счет чего не пропускает влагу.
Компания Jet-Ceramic поставляет продукцию высокого качества, которую используют для отделки фасадов жилых и коммерческих сооружений. Когда нужно уложить идеальное покрытие, выбирайте керамогранит.
Забудьте о сколах, трещинах, механических воздействиях. Такой материал создан всегда выдерживать большие нагрузки.
Jet-Ceramic поставляет керамогранит под проект.
На складе имеется большой ассортимент материала. На сайте представлена продукция с лучшими ценами на рынке.
В состав керамогранита входит полевой шпат, огнеупорная глина, кварцевый песок, каолин. Благодаря минеральному красителю придается любой дизайнерский оттенок.
Компания поставляет керамогранит, который соответствует стандартам качества и не теряет своих свойств.
Jet-Ceramic сотрудничает с крупными производителями и дает возможность получить оптимальные предложения для изделий с разными видами сложности.
Продукция из керамогранита – это точность геометрии, эстетика, износостойкость по выгодной цене. Материал характеризуется:
Свойства керамогранита прямо указывают на возможность использования в условиях открытого воздуха. По характеристикам материал сравним с самим гранитом. К недостаткам относят только трудности с резкой, поэтому за работу берутся только профессионалы.
В случае диагональной укладки рекомендовано приобретать на 10-15% больше обычного объема, а в случае стандартной вертикальной – 5-10% товара. Чтобы заказать поставку керамогранита, заполняйте электронную форму заявки или звоните по телефону. Постоянным клиентам предоставляются скидки на весь ассортимент.
Осуществляется поставка керамогранита в любых объемах по специальному договору. Отгрузка осуществляется в заданные сроки доверенному лицу, указанному в документе. Соблюдаются все обязательства после подписания договора. Jet-Ceramic в указанные сроки поставляет керамогранит высокого качества.
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