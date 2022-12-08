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Керамогранита

Наши услуги
Компания Jet-Ceramic — один из крупнейших поставщиков керамогранита, керамической плитки и декоративных изделий на территории России.

Керамогранит и керамическая плитка идеальный материал для облицовочных работ, используется как для внешней отделки фасадов жилых и коммерческих зданий, так и для внутренних работ. 

Компания Jet-Ceramic имеет большой опыт в подборке и керамогранита под проект, его резку и поставку.

Обратившись к нам вы закроете сразу несколько задач по проекту. 

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Преимущества

Работы с нами

  • Опыт работы на рынке керамогранита и керамики более 20 лет!
  • Партнерские отношения с крупнейшими производителями 
  • Возможность получения оптимального комплексного предложения по керамогранитной или керамической
    плитке с декоративными изделиями любой сложности.
  • Защита объекта за компанией — партнером
  • Минимальные сроки доставки.
  • Техническая поддержка нашими специалистами на всех этапах проекта.
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Гибкая

Система скидок

Для наших постоянных партнеров предусмотрена гибкая система скидок и удобная логистика напрямую со склада.

Заполните заявку и наши специалисты свяжутся с вами для обработки вашего заказа.

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Керамогранит используется для отделки помещений внутри и снаружи. Идеальное покрытие с высокой степенью прочности имеет однородную структуру, за счет чего не пропускает влагу.

Компания Jet-Ceramic поставляет продукцию высокого качества, которую используют для отделки фасадов жилых и коммерческих сооружений. Когда нужно уложить идеальное покрытие, выбирайте керамогранит.

Забудьте о сколах, трещинах, механических воздействиях. Такой материал создан всегда выдерживать большие нагрузки.

Поставка керамогранита от Jet-Ceramic

Jet-Ceramic поставляет керамогранит под проект.

На складе имеется большой ассортимент материала. На сайте представлена продукция с лучшими ценами на рынке.

В состав керамогранита входит полевой шпат, огнеупорная глина, кварцевый песок, каолин. Благодаря минеральному красителю придается любой дизайнерский оттенок.

Компания поставляет керамогранит, который соответствует стандартам качества и не теряет своих свойств.

Jet-Ceramic сотрудничает с крупными производителями и дает возможность получить оптимальные предложения для изделий с разными видами сложности.

Преимущества керамогранита

Продукция из керамогранита – это точность геометрии, эстетика, износостойкость по выгодной цене. Материал характеризуется:

  • низким водопоглощением;
  • стойкостью к передам температур;
  • твердость;
  • ударопрочность;
  • устойчивость к нагрузкам;
  • эстетичный внешний вид.

Свойства керамогранита прямо указывают на возможность использования в условиях открытого воздуха. По характеристикам материал сравним с самим гранитом. К недостаткам относят только трудности с резкой, поэтому за работу берутся только профессионалы. 

Как заказать поставку керамогранита

В случае диагональной укладки рекомендовано приобретать на 10-15% больше обычного объема, а в случае стандартной вертикальной – 5-10% товара. Чтобы заказать поставку керамогранита, заполняйте электронную форму заявки или звоните по телефону. Постоянным клиентам предоставляются скидки на весь ассортимент.

Осуществляется поставка керамогранита в любых объемах по специальному договору. Отгрузка осуществляется в заданные сроки доверенному лицу, указанному в документе. Соблюдаются все обязательства после подписания договора. Jet-Ceramic в указанные сроки поставляет керамогранит высокого качества. 

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